Туры и экскурсии в Казань и по Татарстану

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Туры в Казань
26 туров
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Эксклюзив!
от 21710 руб.
4 дня «Татарстан на 100% - экскурсии, все включено!» (пятница — понедельник) тур в Казань для сборных туристических групп
4 дня «Татарстан на 100% - экскурсии, все включено!» (пятница — понедельник) тур в Казань для сборных туристических групп
от 21710 руб.
В программе: интерактивная программа «Якын дуслар», обзорная экскурсия по Казани, Казанский Кремль, Казанская икона Божьей...
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Хит!
от 25000 руб.
5 дней (пятница — вторник) «Татарстан на 100 %» (Экскурсии — все включено!) для сборных туристических групп
5 дней (пятница — вторник) «Татарстан на 100 %» (Экскурсии — все включено!) для сборных туристических групп
от 25000 руб.
В программе: интерактивная программа «Якын дуслар», обзорная экскурсия по Казани, Казанская икона Божьей Матери, Свяижск,...
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Новинка!
от 27820 руб.
5 дней (пятница — вторник) «Золотой Казан и Красный Город» Тур в Казань для сборных туристических групп
5 дней (пятница — вторник) «Золотой Казан и Красный Город» Тур в Казань для сборных туристических групп
от 27820 руб.
Пятидневный сборный тур в Казань позволит вам подробнее познакомиться с достопримечательностями Татарстана и соседней республикой...
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26 туров
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Туры в Казань для школьных и взрослых групп
54 тура
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Хит!
от 8420 руб.
«Казань-пешком в историю» классический тур в Казань 3 дня / 2 ночи (Казань, Раифа, Свияжск)
«Казань-пешком в историю» классический тур в Казань 3 дня / 2 ночи (Казань, Раифа, Свияжск)
от 8420 руб.
В программе: Кремль, обзорная экскурсия по Казани, икона Казанской Божьей Матери, Раифский Богородицкий мужской монастырь,...
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Для взрослых!
от 12880 руб.
«Гостеприимная и хлебосольная. 18+» тур в Казань на 3 дня / 2 ночи
«Гостеприимная и хлебосольная. 18+» тур в Казань на 3 дня / 2 ночи
от 12880 руб.
Культуру другого народа можно познавать не только через музеи и архитектуру. Национальная кухня на протяжении...
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Для взрослых!
от 14240 руб.
«Казанские фишки» тур в Казань на 3 дня / 2 ночи
«Казанские фишки» тур в Казань на 3 дня / 2 ночи
от 14240 руб.
Культуру другого народа можно познавать не только через музеи и архитектуру. Национальная кухня на протяжении...
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от 10510 руб.
«Светозарная Казань» школьные каникулы 3 дня / 2 ночи (Казань, Свияжск)
«Светозарная Казань» школьные каникулы 3 дня / 2 ночи (Казань, Свияжск)
от 10510 руб.
Лидер продаж в школьные каникулы.В программе тура: обзорная экскурсия по городу «Легенды и тайны тысячелетней...
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Новинка!
от 10510 руб.
«Нескучные уроки» школьный тур в Казань 3 дня / 2 ночи
«Нескучные уроки» школьный тур в Казань 3 дня / 2 ночи
от 10510 руб.
Экскурсионная программа в турах «Нескучные уроки» построена так, что школьники, знакомясь с достопримечательностями г. Казани,...
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Эксклюзив!
от 9930 руб.
«Хочу учиться в Казани» школьные туры по ВУЗам Казани 3 дня / 2 ночи Казань + Иннополис
«Хочу учиться в Казани» школьные туры по ВУЗам Казани 3 дня / 2 ночи Казань + Иннополис
от 9930 руб.
Эксклюзивная программа тура в Казань для школьников. ВУЗы Казани, музеи крупнейших институтов Поволжья, новый город...
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Эксклюзив!
от 10810 руб.
«Город крылатого дракона» тур в Казань для младших школьников 3 дня / 2 ночи
«Город крылатого дракона» тур в Казань для младших школьников 3 дня / 2 ночи
от 10810 руб.
Школьный тур в Казань для самых маленьких гостей города (до 12-13 лет)
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Лучший интерактив!
от 12510 руб.
«Сказания из Казани» тур в Казань для младших классов 3 дня / 2 ночи
«Сказания из Казани» тур в Казань для младших классов 3 дня / 2 ночи
от 12510 руб.
Школьный тур в Казань для самых младших классов
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54 тура
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Экскурсии в Казани
29 туров
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Хит!
от 1500 руб.
Экскурсия по Казани (обзорная) + Казанский Кремль
Экскурсия по Казани (обзорная) + Казанский Кремль
от 1500 руб.
Автобусная экскурсия в Казани +пешеходная экскурсия по Казанскому Кремлю с выходами на основные достопримечательности.
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от 2600 руб.
Экскурсия Ночная Казань с дегустацией + катание на колесе обозрения
Экскурсия Ночная Казань с дегустацией + катание на колесе обозрения
от 2600 руб.
Экскурсия по ночному городу с катанием на колесе обозрения "Вокруг Света" - Ривьера.
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Хит!
от 3600 руб.
Экскурсия в Болгары - Древний Булгар (Северная Мекка)
Экскурсия в Болгары - Древний Булгар (Северная Мекка)
от 3600 руб.
Экскурсия «Северная Мекка» г. Болгары с посещением музея Болгарской цивилизации и Белой мечети.
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Лучший интерактив!
от 2400 руб.
«Гостеприимный Дом Бая»- развлекательная программа
«Гостеприимный Дом Бая»- развлекательная программа
от 2400 руб.
«Гостеприимный дом Бая» познакомит Вас с атмосферой гостеприимства и добродушия. Не зависимо от достатка семьи...
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Эксклюзив!
от 1900 руб.
Речная вечерняя прогулка с живой музыкой
Речная вечерняя прогулка с живой музыкой
от 1900 руб.
Позвольте себе украсить вечер речной прогулкой по Волге с живой музыкой, которая точно не оставит...
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Эксклюзив!
от 1500 руб.
Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение столицей»
от 1500 руб.
Теплоходная прогулка по Казанке с экскурсией. Продолжительность: 1 час. Экскурсию ведет гид.
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Хит!
от 3200 руб.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
от 3200 руб.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани. Вы на идете на экскурсии на теплоходе в...
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Хит!
от 3700 руб.
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
от 3700 руб.
В экскурсию включено: поездка в Свияжск на теплоходе, поездка в Раифу и Храм Всех Религий...
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Хит!
от 3100 руб.
Экскурсия в Свияжск комбинированная на теплоходе и автобусе с посещением Вселенского Храма
Экскурсия в Свияжск комбинированная на теплоходе и автобусе с посещением Вселенского Храма
от 3100 руб.
Теплоходная экскурсия в Свияжск. В одну сторону Вы идете в Свияжск на теплоходе в обратную...
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29 туров
Посмотреть все
от 21710 руб.
26 туров
Туры в Казань
от 8420 руб.
54 тура
Туры в Казань для школьных и взрослых групп
от 1500 руб.
29 туров
Экскурсии в Казани
Новости
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28.12.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 28.12.2024-08.01.2025
Уважаемые коллеги и дорогие друзья!Туроператор "Лидер Казань" поздравляем Вас с Новым 2025 Годом! Желаем благополучия Вам и Вашим близким!В связи...
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02.11.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 02.11.2024-06.11.22024
Уважаемые коллеги и дорогие гости города!В связи с официальными праздниками, "Дня Народного Единства" и Дня Конституции Республики Татарстан",офис туроператора "Лидер...
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28.08.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 30.08.2024
Уважаемые коллеги и дорогие гости города!30.08.24 в связи с официальным выходным днем в Республике Татарстан,офис туроператора "Лидер Казань" будет работать...
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28.12.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 28.12.2024-08.01.2025
Уважаемые коллеги и дорогие гости города!30.08.24 в связи с официальным выходным днем в Республике Татарстан,офис туроператора "Лидер Казань" будет работать...
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02.11.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 02.11.2024-06.11.22024
Уважаемые коллеги и дорогие гости города!30.08.24 в связи с официальным выходным днем в Республике Татарстан,офис туроператора "Лидер Казань" будет работать...
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28.08.2024
График работы "Туроператора Лидер Казань" 30.08.2024
Уважаемые коллеги и дорогие гости города!30.08.24 в связи с официальным выходным днем в Республике Татарстан,офис туроператора "Лидер Казань" будет работать...
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Туроператор в Казани
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Туры и экскурсии в Казань и по Татарстану

 

Добро пожаловать на сайт Туроператора No1 Лидер Казань! Мы специализируемся на организации увлекательных туров и экскурсий в Казани и по всему Татарстану. Наша команда профессионалов предлагает уникальные маршруты, которые позволят вам глубже узнать культуру, историю и традиции этого удивительного региона.
Мы предлагаем разнообразные программы: от обзорных экскурсий по историческим памятникам Казани до тематических туров в другие регионы Поволжья, посвященных историческим особенностям и современной разнообразной культурой народов России.
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Туры в Казань

 

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Туры по Казани

 

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